加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
涉罷免綠委幽靈連署 國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑羈押禁見
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

2025/4/25 09:53（4/25 10:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭基輔一棟住宅24日遭俄羅斯飛彈攻擊，救援人員抵達現場。（路透社）
烏克蘭基輔一棟住宅24日遭俄羅斯飛彈攻擊，救援人員抵達現場。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯夜間對基輔一棟住宅大樓發動致命攻擊，造成12人喪生，俄方所使用的飛彈由北韓供應，證實路透社先前的報導。

烏克蘭軍方消息人士告訴路透社，北韓KN-23（KN-23A）型飛彈在俄羅斯發動大規模空襲期間擊中基輔市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一個住宅區。

澤倫斯基在社群媒體X上寫道：「根據初步資訊，俄羅斯使用一枚北韓製造的彈道飛彈。我方特別部門正在查證所有細節。」

俄羅斯未對澤倫斯基的說法發表任何評論。俄國和北韓都否認有違反聯合國禁運措施的武器轉運行為。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後在國際上遭到孤立，俄國與北韓的軍事合作隨之迅速發展。

烏克蘭方面表示，北韓供應俄國大量砲彈和火箭系統、數以千計士兵和彈道飛彈；俄羅斯從2023年底開始使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭。

烏克蘭軍事情報機構指出，截至2025年初，平壤當局已供應俄羅斯148枚KN-23和KN-24型彈道飛彈。

烏克蘭消息人士表示，KN-23（KN-23A）型飛彈可搭載重達1公噸的彈頭，威力比俄國同類型飛彈還要強大。

google news透過 Google News追蹤中央社

在初步通報中，基輔當局稱這次俄羅斯空襲共使用7枚彈道飛彈，大致可識別為伊斯坎德-M型（Iskander-M）或KN-23型。

北韓涉入烏克蘭戰事不僅引發歐洲各國關切，也使得南韓和其亞洲盟友感到不安，擔心北韓汲取的戰爭經驗未來恐怕會被拿來對付這些國家。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140425

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#北韓
#彈道飛彈
#澤倫斯基
延伸閱讀
烏軍消息：俄軍以北韓飛彈攻擊基輔俄羅斯飛彈猛轟基輔 至少9死63傷烏克蘭：俄襲民用設施 擊中員工巴士至少9死30傷不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰未來幾天非常重要
澤倫斯基
美財長會烏克蘭總理 稱兩國應盡快簽署礦產協議瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏軍消息：俄軍以北韓飛彈攻擊基輔
66
更多編輯台推薦新聞：