俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯夜間對基輔一棟住宅大樓發動致命攻擊，造成12人喪生，俄方所使用的飛彈由北韓供應，證實路透社先前的報導。

烏克蘭軍方消息人士告訴路透社，北韓KN-23（KN-23A）型飛彈在俄羅斯發動大規模空襲期間擊中基輔市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一個住宅區。

澤倫斯基在社群媒體X上寫道：「根據初步資訊，俄羅斯使用一枚北韓製造的彈道飛彈。我方特別部門正在查證所有細節。」

俄羅斯未對澤倫斯基的說法發表任何評論。俄國和北韓都否認有違反聯合國禁運措施的武器轉運行為。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後在國際上遭到孤立，俄國與北韓的軍事合作隨之迅速發展。

烏克蘭方面表示，北韓供應俄國大量砲彈和火箭系統、數以千計士兵和彈道飛彈；俄羅斯從2023年底開始使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭。

烏克蘭軍事情報機構指出，截至2025年初，平壤當局已供應俄羅斯148枚KN-23和KN-24型彈道飛彈。

烏克蘭消息人士表示，KN-23（KN-23A）型飛彈可搭載重達1公噸的彈頭，威力比俄國同類型飛彈還要強大。

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在初步通報中，基輔當局稱這次俄羅斯空襲共使用7枚彈道飛彈，大致可識別為伊斯坎德-M型（Iskander-M）或KN-23型。

北韓涉入烏克蘭戰事不僅引發歐洲各國關切，也使得南韓和其亞洲盟友感到不安，擔心北韓汲取的戰爭經驗未來恐怕會被拿來對付這些國家。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140425