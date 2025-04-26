加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
教宗方濟各逝世
教宗方濟各逝世
新聞專題
教宗方濟各逝世9/75
首頁 / 國際

白宮：川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面 談話富有成效

2025/4/26 17:54（4/28 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普（前）26日出席羅馬天主教教宗方濟各的喪禮。（美聯社）
美國總統川普（前）26日出席羅馬天主教教宗方濟各的喪禮。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。

路透社報導，白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）指出，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「今天私下會面，進行了非常有成效的討論。有關此次會面的更多細節將隨後公布」。

烏克蘭總統府則宣布，澤倫斯基今天在羅馬舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊，與川普短暫會面。（譯者：陳正健）1140426

#川普
#方濟各
#烏克蘭
#教宗
#白宮
#美國
#澤倫斯基
#總統府
延伸閱讀
教宗喪禮 烏克蘭總統府證實：澤倫斯基與川普會面教宗方濟各喪禮開始 各國代表與信眾約14萬人致哀陳建仁代表台灣出席教宗喪禮 與拜登等多國政要互動川普受訪批評烏克蘭 稱克里米亞將留在俄羅斯美國特使魏科夫晤蒲亭 川普稱俄烏快達成協議川普與澤倫斯基白宮爭吵後首見面 照片顯示兩人近距離對視川普要蒲亭別再對烏克蘭開火 盼兩週內敲定停戰
方濟各
美國務卿：可能來到達成俄烏協議「非常關鍵一週」無靠軍事解決方案教宗方濟各葬禮落幕 樞密會議日期引外界關注
川普
中經院：輸出科學園區經驗 讓台灣助美製造業復興澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多
教宗方濟各逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
教宗喪禮 烏克蘭總統府證實：澤倫斯基與川普會面
66
更多編輯台推薦新聞：