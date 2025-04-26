白宮：川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面 談話富有成效

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（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。

路透社報導，白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）指出，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「今天私下會面，進行了非常有成效的討論。有關此次會面的更多細節將隨後公布」。

烏克蘭總統府則宣布，澤倫斯基今天在羅馬舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊，與川普短暫會面。（譯者：陳正健）1140426