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美籍普瑞弗斯特當選教宗 力挺方濟各、不搶鎂光燈

2025/5/9 05:32（5/9 06:45 更新）
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聖伯多祿廣場聆聽良14世發表談話。（美聯社）
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（中央市梵蒂岡8日綜合外電報導）全球天主教樞機主教們今天推選普瑞弗斯特作為天主教會14億信徒的領袖，成為首位來自美國的教宗，路透社指出，他在全球舞台上相對不為人知。

梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪今天下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議（Conclave）第2天選出普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為第267任教宗。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，普瑞弗斯特是在第2天的第3輪投票、全部的第4輪投票時當選，與已故前任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2005年當選時相同。

路透社報導，普瑞弗斯特今年69歲，來自美國芝加哥（Chicago），生涯大部分時間都在秘魯擔任傳教士，2023年獲擢升為樞機主教，很少接受媒體採訪。

他以良十四世（Leo XIV）為名號，接替自2013年起領導天主教會的已故教宗方濟各（Pope Francis）。

佛朗西斯（Mark Francis）自1970年代起就是普瑞弗斯特的朋友，兩人一起上過神學院。佛朗西斯告訴路透社，普瑞弗斯特堅定支持方濟各，尤其支持方濟各致力於社會正義問題。

佛朗西斯形容，普瑞弗斯特「總是友善熱情」，「具有一種諷刺的幽默感，但不是愛出風頭的人」。

普瑞弗斯特2015至2023年擔任秘魯西北部奇克拉約（Chiclayo）主教，並於2015年成為秘魯公民，因此他擁有美國、秘魯雙重國籍。

2023年1月底，教宗方濟各召普瑞弗斯特前去羅馬擔任聖座主教部部長，主教部負責協調全球主教的任命，意味他曾參與遴選全球許多主教。

普瑞弗斯特出生於1955年，是奧斯定會（Augustinians）會士，該修會擁有約2500名神父和修士，活動範圍遍及50個國家，特別注重群體生活和成員之間的平等。

他擁有美國賓州費城（Philadelphia）維拉諾瓦大學（Villanova University）學士學位、芝加哥天主教神學聯盟（Catholic Theological Union）碩士學位，以及羅馬宗座聖多瑪斯大學（Pontifical University of Saint Thomas Aquinas）的教會法博士學位。

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普瑞弗斯特1985年首次以傳教士身份前往秘魯，1999年返美擔任奧斯定會領導職務。隨後他移居羅馬，擔任2任奧斯定會總會長，任期各為6年，並於今天成為首位奧斯定會出身的教宗。

據悉他通曉英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140509

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影片來源：FRANCE 24 English
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