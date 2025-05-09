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梵蒂岡西斯汀教堂放白煙 美籍普瑞弗斯特當選新教宗
首頁 / 國際

普瑞弗斯特成史上首位美國籍教宗 名號「良十四世」

2025/5/9 02:16
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（中央社梵蒂岡8日綜合外電報導）美國籍樞機主教普瑞弗斯特今天當選羅馬天主教新任教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV），成為第267任教宗，他也是首位美國籍教宗。

梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪今天下午冒出白煙，意味新教宗產生。

梵蒂岡新聞網報導，執事級首席樞機曼貝蒂（Dominique Mamberti，另譯曼貝帝）隨後在聖伯多祿大殿中央陽台宣布：「我們有教宗了！」他並向羅馬城和全世界傳報新任教宗的名號為良十四世。

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出生於芝加哥的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost，梵蒂岡新聞網譯為普雷沃斯特）無疑被視為具備許多教宗必要特質的人選。兩年前，教宗方濟各選擇他接替魏雷（Marc Ouellet）擔任教廷主教部（Dicastery for Bishops）部長，讓他肩負推選下一代主教的任務。

他在秘魯擔任傳教士多年。普瑞弗斯特還是拉丁美洲宗座委員會（Pontifical Commission for Latin America）領導人。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1140509

普瑞弗斯特
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