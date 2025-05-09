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10萬人爭睹新教宗 普瑞弗斯特爆冷門群眾狂查手機「他是誰」

2025/5/9 09:37（5/9 10:09 更新）
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全球14億天主教徒新領袖8日出爐，根據梵蒂岡官網估計，8日前往聖伯多祿廣場與前方協和大道的群眾，多達10萬人。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
全球14億天主教徒新領袖8日出爐，根據梵蒂岡官網估計，8日前往聖伯多祿廣場與前方協和大道的群眾，多達10萬人。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡9日專電）西斯汀禮拜堂昨天傍晚無預警冒出白煙，羅馬交通瞬間打結，10萬人奔赴梵蒂岡廣場，爭睹歷史時刻。許多民眾原以為會是熱門人選出線，當現場宣讀「普瑞弗斯特」名字，不少人張大嘴巴，拿起手機狂查「他是誰」。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）8日傍晚當選羅馬天主教第267任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV），他也是首位美國籍教宗。他先前並未列入多數義大利或英文媒體點名的前5強候選人。

記者昨晚實際走訪梵蒂岡聖伯多祿廣場，當教廷宣告當選教宗姓名時，附近多名義大利民眾面面相覷，互問「是誰」。當記者收到媒體群組轉傳的資訊，周遭還有不少群眾爭相圍觀記者的手機，想得到第一手消息。

多數現場民眾向中央社表示，聽到新教宗人選時「非常震驚」，完全沒預料到。不過當良十四世發表首篇講辭時，每次提到已故教宗方濟各，現場都爆出如雷掌聲，多位神職人員與信徒表示，最期盼新教宗能體恤弱勢、推動和平。

美國籍普瑞弗斯特（中）8日當選新教宗後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。（美聯社）
美國籍普瑞弗斯特（中）8日當選新教宗後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。（美聯社）

良十四世爆冷門當選，再度印證義大利有關教宗的知名諺語「進去是教宗、出來是樞機」（Chi entra Papa, esce Cardinale），意指那些頂著「未來教宗光環」走進選舉會議者，出來通常仍是樞機。

這次外媒壓倒性看好教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin），選前一天還傳出，看好度居次的菲律賓樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle）已決定支持帕洛林，讓帕洛林勝券在握。多家義大利媒體8日甚至預先到帕洛林位在北義的家鄉，訪問親友鄰居。

沒想到昨天下午迎來一連串戲劇性發展，首先是突如其來的白煙。7日第一輪投票，遲至晚間9時才釋放黑煙，眾人原擔憂8日也要等到天黑，但傍晚6時07分，煙囪忽然冒出縷縷白煙，有人抵達時滿頭大汗，笑稱看到快訊立刻翹班，一路飆車趕來。

梵蒂岡廣場前方的協和大道，被持續湧入人潮塞得水洩不通，警察在許多出入口拉起封鎖線，示意此處空間已滿，後方人群仍不斷推擠大喊「讓我們進去」，顯示天主教領袖強大獨特的群眾魅力。根據梵蒂岡官網估計，現場群眾約有10萬人。

在象徵選出教宗的白煙出現後，晚間7時12分，執事首席樞機在聖伯多祿教堂中央陽台，以拉丁文宣布「我們有教宗了！」並念出新教宗的本名與所選稱號；新教宗在晚間7時23分現身陽台，首次向廣場群眾與全球發表談話。為取得更好視野，有些民眾攀爬到附近的燈柱、石椅，有些小孩高坐在父親肩頭。

拿波里神父Don Francesco向中央社表示，新教宗人選讓他很驚訝，但他認為這是一個「好的驚喜」，從新教宗選擇良十四世這個稱號，可見將延續良十三世路線，良十三世是首位撰寫保障工人權益社會通諭的教宗，「有一個捍衛勞工階級權益的教宗，令人覺得充滿希望」。

拿波里神父Don Francesco得知記者來自台灣後，除了表達對台灣的祝福，他也希望新教宗繼續致力推動和平的工作。

拿波里神父Don Francesco接受中央社訪問表示，他沒有想過會是美國籍的教宗當選，非常吃驚，但他相信新教宗會延續方濟各路線，他對天主教會未來充滿希望。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
拿波里神父Don Francesco接受中央社訪問表示，他沒有想過會是美國籍的教宗當選，非常吃驚，但他相信新教宗會延續方濟各路線，他對天主教會未來充滿希望。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日

羅馬民眾保羅（Francesco Paolo ）身上披著義大利與教廷國旗到現場，相當醒目。他接受中央社訪問時坦言，他原本以為義大利籍的帕洛林會當選，難免有一點點傷心，也相當意外，他原本以為就算是外國人，也會是保守派的匈牙利樞機主教或改革派的瑞典樞機出線。

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不過保羅強調，「最後這樣的結果，對我來說也完全沒問題，因為我相信信仰使我們團結在一起。」他期許良十四世能成為帶領眾人走出黑暗的教宗。

菲律賓修女Theresa則表示，她有點驚訝，但也曾看到媒體提過普瑞弗斯特是可能教宗人選之一，雖不是最熱門領先的幾位；她希望新教宗能延續方濟各的精神，尤其在同道偕行（Synodality），或走到偏遠地區，關懷最需要援助的人民。（編輯：周永捷）1140509

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羅馬民眾保羅（右）身上披著義大利與教廷國旗到現場，相當醒目，他接受中央社訪問表示，原本預期會是義大利籍教宗，結果令他感到很意外，但仍非常期待祝福新教宗上任。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
羅馬民眾保羅（右）身上披著義大利與教廷國旗到現場，相當醒目，他接受中央社訪問表示，原本預期會是義大利籍教宗，結果令他感到很意外，但仍非常期待祝福新教宗上任。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
新任教宗良十四世8日當選，大批群眾湧入梵蒂岡廣場，為了取得良好視線，有些人爬上高處，有些人坐在親友肩膀上。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
新任教宗良十四世8日當選，大批群眾湧入梵蒂岡廣場，為了取得良好視線，有些人爬上高處，有些人坐在親友肩膀上。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
西斯汀禮拜堂8日傍晚飄出白煙，大批群眾前往聖伯多祿廣場，等候宣布教宗人選以及新教宗在陽台上的首次講話。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
西斯汀禮拜堂8日傍晚飄出白煙，大批群眾前往聖伯多祿廣場，等候宣布教宗人選以及新教宗在陽台上的首次講話。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月9日
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