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教宗良十四世上任 賴總統第一時間致賀

2025/5/9 10:21（5/9 10:40 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北9日電）教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，外交部今天表示，總統賴清德已於第一時間指示駐教廷大使館向新教宗轉致賀電，並強調台灣期盼與教廷繼續合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選天主教新教宗，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

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外交部上午發布新聞稿指出，賴總統已於第一時間指示駐教廷大使館向新教宗轉致賀電。賴總統在賀電中代表台灣政府、人民，以及台灣天主教社群向新教宗表達誠摯賀忱，確信教宗良十四世淵博智慧的光芒，將持續指引天主教會及全球14億信徒，並強調台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

外交部說，今年是台梵建交83週年，邦誼深厚，雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，交流密切。台灣將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。（編輯：萬淑彰）1140509

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