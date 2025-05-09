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教宗良十四世 前駐義代表：名號反映傳統革新融合理念

2025/5/9 11:44（5/9 12:08 更新）
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（中央社記者曾智怡台北9日電）美國籍樞機主教普瑞弗斯特當選羅馬天主教新任教宗，名號「良十四世」。前台灣駐義大利代表李新穎指出，「良」字曾被13位教宗使用，他的名字選擇反映出他希望在教會內融合傳統與革新的理念。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）8日傍晚當選羅馬天主教第267任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV），他也是首位美國籍教宗。他先前並未列入多數義大利或英文媒體點名的前5強候選人。

前台灣駐義大利代表、現任台北市義大利商會（ICCT）籌備會主任委員李新穎表示，當選為教宗的普瑞弗斯特，選擇「良十四世」做為他的教宗名號，是延續天主教會的傳統。「良」這個名字曾被13位教宗使用，象徵著力量、權威和對信仰的捍衛。

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李新穎指出，這個名字尤其令人聯想到 「聖良一世」（San Leone Magno），他在早期基督教歷史中扮演重要角色，甚至曾勸阻阿提拉（Attila）不要攻入羅馬；也使人想起 「良十三世」（Leone XIII），他在著名通諭「新事通諭」（Rerum Novarum）中探討社會問題及勞工權利。

李新穎補充，普瑞弗斯特來自芝加哥，曾在秘魯從事長期宣教工作，並擔任聖座主教部（Dicastero per i Vescovi）的部長，直至被選為教宗。他的名字選擇，反映出他希望在教會內融合傳統與革新的理念。（編輯：楊凱翔）1140509

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