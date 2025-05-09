陳建仁：盼教宗良十四世帶領世界走向和平繁榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北9日電）美國籍樞機主教普瑞弗斯特當選羅馬天主教教宗，名號「良十四世」。前副總統陳建仁今天說，相信新任教宗會帶領世界走向和平、公義、仁愛與慈悲，讓世界和平繁榮。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選羅馬天主教新任教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV），成為第267任教宗，他也是首位美國籍教宗。

篤信天主教、曾數度參與梵蒂岡封聖彌撒，更曾多次奉派赴教廷參與大典的陳建仁，今天出席台大醫院「拒酒從我做起，健康一生守護」無酒日衛教宣導活動，並於會後接受媒體聯訪。

針對梵蒂岡選出新教宗一事，陳建仁表示，「讚美感謝天主」，讓所有樞機主教能夠在聖神的引導之下，選出良十四世。

陳建仁說，相信良十四世是「天主所揀選的」，良十四世昨天向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表致詞，首先就祝福大家平安，也希望大家作為世界的橋梁，讓全世界的人都能夠享有平安。相信在良十四世的帶領之下，全世界一定會往和平、公義，還有仁愛與慈悲的方向走。

透過 Google News 追蹤中央社

陳建仁表示，也希望良十四世能帶領所有的天主教教徒、教廷，和全世界各國合作，讓世界能夠和平、繁榮。他對新任教宗充滿了無限期待，讓社會和世界變得更好。

至於是否將出席新任教宗就職典禮，陳建仁指出，很希望教廷能夠邀請總統賴清德或副總統蕭美琴、外交部長林佳龍一同前去，但這一切都要由外交部與教廷外交部門做相關協調。（編輯：梁君棣、管中維）1140509