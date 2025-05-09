慶史上首位美籍教宗誕生 美國各地信徒期待轉變

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（中央社紐約8日綜合外電報導）良十四世（Pope Leo XIV）今天成為羅馬天主教新任教宗後，美國各地天主教徒湧入教堂慶祝選出歷史上第一位美籍教宗，希望教宗能夠讓失去信仰的人回歸。

法新社報導，在紐約市曼哈頓（Manhattan）莊嚴的聖派屈克大教堂（St. Patrick's Cathedral）外，66歲的邁阿密藝術家維葛里多（Rosaria Vigorito）說，她「在附近走了幾分鐘後，能夠感受到這裡的興奮情緒」。

維葛里多表示，希望69歲來自芝加哥的良十四世將成為一位改革者。

聖派屈克大教堂於1879年首次開放，今天教堂外聚集眾多信徒和記者，數以百計信徒緩緩進入教堂祈禱並點燃蠟燭。

45歲來自墨西哥的勞工薩爾瓦多（Oscar Salvador）表示，他希望教宗將能夠阻擋人們離開教堂的浪潮。他說：「我相信這對美國人民來說是一種祝福。」

在德州休士頓，據報有超過1/4居民是天主教徒，29歲的考試官員蒙蒂梅耶（Azul Montemayor）表示，她「有些意外」。「我原本不期待美國人會當選，我現在只希望他能繼承方濟各（Pope Francis）的遺志，更加包容」，不受美國總統川普的保守主義意識形態所影響。

在華盛頓，32歲的秘魯外交官艾亞納（Julio Aiana）說：「我們很高興現在有位一半是秘魯人的教宗。」他指的是，本名為普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）的新教宗曾在秘魯服務多年並取得秘魯國籍。

他還說：「我相信時代正在改變。」

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在洛杉磯，法賀（Francis Fah）參加天使之后主教座堂（Cathedral of Our Lady of the Angels）一場特別彌撒，為新教宗獻上特別的祈禱。

她說：「我想這也許是一個徵兆，希望他能做些什麼，為這個國家帶來一些和平與穩定。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140509