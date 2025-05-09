教宗良十四世上任 安華表達誠摯祝賀
2025/5/9 13:23
（中央社記者黃自強吉隆坡9日專電）教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，馬來西亞首相安華今天表達誠摯的祝賀。他說，這個歷史性時刻也象徵著全球天主教團體開啟了新篇章。
美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選天主教新教宗，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。
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新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）今天透過臉書（Facebook）等社群媒體平台對全球的天主教信徒、特別是馬來西亞的信徒表達祝賀。他並深信這將成為激發信仰力量與使命感的重要契機。
他表示，馬來西亞重視與梵蒂岡的關係，並期待在相互尊重、對話以及共同致力維護和平與人類尊嚴的基礎上，持續交流與合作。（編輯：陳承功）1140509
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