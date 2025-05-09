祝賀新教宗 北京：盼推動中梵關係不斷改善

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（中央社台北9日電）中國外交部今天對美國籍樞機主教普瑞弗斯特當選羅馬天主教新任教宗表示祝賀，並稱希望梵蒂岡在新教宗的領導下繼續與中國對話，共同推動中梵關係不斷改善。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應外媒「對中梵關係有何期待」的提問時做了上述表示。

林劍表示，中國對樞機主教普瑞弗斯特當選新教宗表示祝賀，「希望梵蒂岡在新教皇（教宗）的領導下，繼續本著建設性精神同中方對話，就共同關心的國際議題深入溝通，共同推動中梵關係不斷改善，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻」。

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甫過世的教宗方濟各（Pope Francis）任內致力與中國改善關係，並於2018年對於主教任命達成協議。方濟各去世後，國際關注北京與梵蒂岡的關係走向。

樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當地時間8日當選新任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV），成為第267任教宗，也是首位美國籍教宗。中國天主教愛國會及中國天主教主教團今天稍早時曾向良十四世致賀電，祝賀當選。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140509