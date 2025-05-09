教宗良十四世上任 賴總統盼攜手深化人道援助合作

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（中央社記者賴于榛台北9日電）教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，總統府今天指出，總統賴清德代表政府、人民及台灣天主教社群，向教宗良十四世表達誠摯祝賀，並期待未來能持續攜手深化人道援助合作，共同捍衛宗教自由，及拓展並深化台梵邦誼。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選天主教新教宗，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

總統府指出，賴總統獲悉教宗良十四世當選後，已第一時間指示駐教廷大使館轉致賀電，並於賀電中代表政府、人民及台灣天主教會向教宗良十四世表達誠摯祝賀，確信教宗良十四世淵博的智慧之光，將持續指引天主教會及全球14億信徒。

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賴總統也說，台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛及人性尊嚴，也期待未來與教宗良十四世續攜手在人道援助等領域深化合作，共同捍衛宗教自由的普世價值，

總統府提到，今年是台梵建交83週年，邦誼深厚，雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，交流密切，台灣將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。（編輯：翟思嘉）1140509