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巴西總統祝賀新教宗 盼延續方濟各遺志尋求和平正義

2025/5/9 07:40
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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西總統魯拉今天祝賀美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選為天主教新教宗，希望封號為良十四世的新教宗能夠延續已故教宗方濟各未竟的使命。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在社群媒體發文說：「我們不需要戰爭、仇恨和不容忍。我們需要更多的團結和人道主義。我們需要愛我們的鄰居，這是基督教義的基礎。」

魯拉還說，希望良十四世「能繼承教宗方濟各的遺志，尋求和平和社會正義、保護環境，與所有民族和宗教對話，尊重人類的多樣性」。

良十四世在被選為新教宗之前已安排前往巴西，參加由巴西全國主教聯盟（CNBB）在聖保羅州內陸聖母城阿帕雷西達（Aparecida）國家聖母院舉行的2025年主教大會，該活動原定於4月30日至5月9日舉行，但因教宗方濟各去世而暫停。

主教大會每年舉行一次，樞機主教、大主教、教區主教、輔理主教和助理主教，以及榮休主教和教區行政人員開會反思，這次大會討論主題是「牧靈事務、精神和世俗事務、與教會使命相關的事務以及有關人和社會的新議題，始終從福音傳播的角度出發」，良十四世為主講人之一，負責在會議前兩天向巴西主教宣講退修事宜。

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良十四世現年69歲，出生於美國芝加哥，2014年至2023年在秘魯擔任傳教士，自2015年起即擁有秘魯國籍。在南美洲傳教的經歷結束後，良十四世擔任梵蒂岡主教任命辦公室負責人。

在成為天主教會最高領袖之前，良十四世接受梵蒂岡新聞採訪時曾表示，他仍然認為自己是一名傳教士，他說：「我的使命就像每位基督徒一樣，是成為一名傳教士，無論身在何處都要傳播福音。」（編輯：唐聲揚）1140509

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