樞機團長重申方濟各呼籲 要川普搭橋而非築牆

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（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）樞機主教團團長義大利樞機主教雷伊今天在教宗方濟各喪禮上講道時，在數百名出席喪禮的世界領袖面前，呼籲關懷移民、終結戰爭，並對氣候變遷採取行動，這些都是方濟各生前最關注的政治議題。他並且重複了方濟各當年要美國總統川普「搭橋，而非築牆」的呼籲。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）當年呼籲美國總統川普「搭橋，而非築牆」，是方濟各對川普最強烈的批評之一。雷伊（Giovanni Battista Re）今天講道時重複了這項呼籲，此刻川普本人也是現場聽眾之一。

川普和教宗方濟各過去10年間曾多次交鋒，大多與教宗呼籲對移民展現更多關懷有關，川普則一再試圖驅逐移民。

雷伊的講道吸引全球數以百萬計的人聆聽，他向各國領導人傳達了強烈的政治訊息，同時對全球天主教樞機傳遞強烈的內部訊號。

對於即將進入樞密會議（Conclave）、選出新任教宗的135名樞機主教來說，這可能指明了討論的方向。

雷伊引用方濟各在2016年對川普的批評，當時房地產大亨川普正首次競選美國總統。教宗當時說川普「不是基督徒」，理由是川普對移民的立場。

方濟各當時表示：「不論是誰，任何人如果只想築牆，而非搭橋，就不是基督徒。這不符合教義。」

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川普當時則回應說：「宗教領袖質疑別人的信仰是可恥的事。」

近期，教宗方濟各同樣批評川普在第2個總統任期內打擊移民的行動，稱之為一項「恥辱」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140426