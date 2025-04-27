教宗方濟各葬禮落幕 樞密會議日期引外界關注
2025/4/27 16:17（4/27 16:33 更新）
（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）隨著教宗方濟各（Pope Francis）的盛大葬禮落幕，外界目光焦點轉向預計數日之內召開、旨在選舉天主教會新領袖的樞密會議（Conclave）。
法新社報導，教宗於4月21日辭世，享壽88歲。包括世界多國領袖和在位君主，約有40萬人今天前來梵蒂岡參加這位阿根廷籍教宗的葬禮。葬禮後教宗安葬在他生前最喜愛的羅馬聖母大殿（Santa Maria Maggiore）。
許多哀悼者都對教宗的繼任人選表示憂慮。現居義國、48歲的阿根廷翻譯卡奇亞多（Romina Cacciatore）說：「他（方濟各）讓教會轉型成更正常、更人性化的組織，但我擔心接下來會發生什麼狀況。」
本月28日上午9時（台北時間28日下午3時），樞機主教團將舉行教宗辭世以來的第5次全體會議，預計會中將宣布樞密會議的日期。
在西斯汀教堂（Sistine Chapel）密室舉行的教宗選舉，數個世紀以來一直都是公眾關注話題。
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樞機選舉人每天將投票4次，直到有1位候選人獲得2/3票數支持，之後西斯汀教堂的煙囪會冒出白煙，向全世界宣布新教宗人選已出爐。
盧森堡樞機主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich）上週表示，他預計樞密會議將於5月5日或6日登場，也就是在教宗為期9天的哀悼期於5月4日結束之後舉行。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1140427
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