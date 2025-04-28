梵蒂岡5/7起召開教宗選舉秘密會議 恐耗時數日
2025/4/28 21:04（4/28 21:34 更新）
（中央社梵蒂岡28日綜合外電報導）梵蒂岡今天宣布，將於5月7日起召開樞密會議，以選出教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者。這場會議將在梵蒂岡的西斯汀教堂舉行，選舉恐耗時數日。
義大利安莎通訊社（Ansa）報導，逾180名天主教樞機主教今天在羅馬進行第5次非正式會議，同意於5月7日起召開樞密會議（Conclave，另譯秘密會議），以選出新任教宗。
根據梵蒂岡官網，截至4月6日共有252名樞機主教，其中135名是80歲以下符合資格的樞機選舉人，由方濟各任命者達108位。
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據報導，樞機主教們將於5月7日先在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）參加一場莊嚴的彌撒，之後符合投票資格的樞機主教將聚集在西斯汀教堂（Sistine Chapel）召開樞密會議，教宗選舉可能耗時數日。
梵蒂岡今天關閉西斯汀教堂，開始為樞密會議進行準備。前兩次樞密會議分別於2005年、2013年召開，僅持續兩天便選出新任教宗。（譯者：陳正健/核稿：洪培英）1140428
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