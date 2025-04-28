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梵蒂岡5/7起召開教宗選舉秘密會議 恐耗時數日

2025/4/28 21:04（4/28 21:34 更新）
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天主教樞機主教們26日參加教宗方濟各的葬禮。（路透社）
天主教樞機主教們26日參加教宗方濟各的葬禮。（路透社）
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（中央社梵蒂岡28日綜合外電報導）梵蒂岡今天宣布，將於5月7日起召開樞密會議，以選出教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者。這場會議將在梵蒂岡的西斯汀教堂舉行，選舉恐耗時數日。

義大利安莎通訊社（Ansa）報導，逾180名天主教樞機主教今天在羅馬進行第5次非正式會議，同意於5月7日起召開樞密會議（Conclave，另譯秘密會議），以選出新任教宗。

根據梵蒂岡官網，截至4月6日共有252名樞機主教，其中135名是80歲以下符合資格的樞機選舉人，由方濟各任命者達108位。

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據報導，樞機主教們將於5月7日先在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）參加一場莊嚴的彌撒，之後符合投票資格的樞機主教將聚集在西斯汀教堂（Sistine Chapel）召開樞密會議，教宗選舉可能耗時數日。

梵蒂岡今天關閉西斯汀教堂，開始為樞密會議進行準備。前兩次樞密會議分別於2005年、2013年召開，僅持續兩天便選出新任教宗。（譯者：陳正健/核稿：洪培英）1140428

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教宗選舉秘密會議被稱為conclave，由未滿80歲的樞機主教擔任選舉團，會議過程中，樞機主教選舉團將被鎖在與外界隔離的閉門會議中，直到選出新任教宗。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉秘密會議被稱為conclave，由未滿80歲的樞機主教擔任選舉團，會議過程中，樞機主教選舉團將被鎖在與外界隔離的閉門會議中，直到選出新任教宗。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉會經過4個程序，首先由樞機主教選舉團在西斯汀教堂投票，若煙囪出現白煙代表新教宗誕生。接下來，新任教宗將同意接受任務並決定未來稱號，換裝完成後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉會經過4個程序，首先由樞機主教選舉團在西斯汀教堂投票，若煙囪出現白煙代表新教宗誕生。接下來，新任教宗將同意接受任務並決定未來稱號，換裝完成後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。中央社製圖 114年4月21日
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