路透：教宗選舉將展開 教廷5/7召開樞密會議

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（中央社梵蒂岡28日綜合外電報導）梵蒂岡高階消息人士今天透露，羅馬天主教的樞機主教們將自5月7日起召開樞密會議（Conclave，另譯秘密會議），以選出全球教會的新任教宗。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）本月26日舉行喪禮後，樞機主教們首次召開會議，並在這場閉門會議中決定前述日期。梵蒂岡官方預計不久將正式宣布此事。

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全球各地約有135名80歲以下樞機主教有資格參與樞密會議，決定誰應該成為天主教會14億信徒的新任領導人。

前兩次樞密會議分別於2005年、2013年召開，僅持續兩天便選出新任教宗。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140428