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教宗良十四世就職彌撒 台灣主教團將派代表出席

2025/5/12 18:41
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（中央社記者張雄風台北12日電）教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於當地時間18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，天主教會台灣地區主教團今天表示，主教團將會派代表出席。

天主教會台灣地區主教團今天表示，將由主教團主席李克勉主教、台中教區蘇耀文主教和台北總教區趙永吉輔理主教前往，以表達台灣天主子民與普世同賀之忱。

教團表示，由於目前僅收到界的訊息，後續教宗是否會揭見各教區主教仍不得而知，因此目前沒有特別設定拜會時會談的內容。

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天主教台灣總修院院長羅際元日前分享，良十四世這個名號代表新教宗看到了現代社會中有許多工人，在工作、生活上受到很多的壓迫很多不公平的待遇，新教宗在未來牧職任內也可以不斷的帶領各界去反省，工作的意義及價值到底是什麼。

羅際元提到，台灣近5年至10年都有向教廷邀請教宗來睦鄰訪問，願意邀請新教宗來台，但是否成行仍由教廷考量。（編輯：陳清芳）1140512

羅際元
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良十四世
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