加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》膠彩畫之父林之助秀舞技

2025/5/18 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在眾人喝采聲中，林之助（中）隨音樂跳起踢踏舞。中央社記者孫仲達攝　95年5月18日
在眾人喝采聲中，林之助（中）隨音樂跳起踢踏舞。中央社記者孫仲達攝　95年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2006年（民國95年）5月18日：高齡89歲的「台灣膠彩畫之父」林之助，獲頒第25屆行政院文化獎，在頒獎典禮上表演拿手的踢踏舞。

林之助（1917～2008）是台中大雅人，日本帝國美術學校（今武藏野美術大學）東洋畫科畢業，24歲便以「朝涼」入選台日美術最高殿堂「帝展」。

林之助返台後相當活躍，以「母子」、「好日」連續獲得「府展」特選，奠定畫壇地位。其後應聘到台中師範（今台中教育大學）任教。

然而東洋畫因源於日本，在戰後畫壇屢被打壓，林之助不甘東洋畫就此沒落，將之更名為「膠彩畫」，以避免意識形態爭議。

google news透過 Google News追蹤中央社

因無法公開教授膠彩畫，林之助只能利用課餘時間免費指導學生。直到受東海大學美術系主任蔣勳之請，開設台灣第一門「膠彩畫課程」，才讓膠彩畫走入學院、獲得認同。

想看更多林之助的照片，立即到中央社影像空間。1140518

#東海大學
#行政院
林之助畫室亦為其故居，現由台中教育大學整闢為紀念館，對外開放。中央社記者趙麗妍攝　114年1月7日
林之助畫室亦為其故居，現由台中教育大學整闢為紀念館，對外開放。中央社記者趙麗妍攝　114年1月7日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
21
更多編輯台推薦新聞：