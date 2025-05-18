開箱老照片》膠彩畫之父林之助秀舞技
2025/5/18 07:00
（中央社網站）2006年（民國95年）5月18日：高齡89歲的「台灣膠彩畫之父」林之助，獲頒第25屆行政院文化獎，在頒獎典禮上表演拿手的踢踏舞。
林之助（1917～2008）是台中大雅人，日本帝國美術學校（今武藏野美術大學）東洋畫科畢業，24歲便以「朝涼」入選台日美術最高殿堂「帝展」。
林之助返台後相當活躍，以「母子」、「好日」連續獲得「府展」特選，奠定畫壇地位。其後應聘到台中師範（今台中教育大學）任教。
然而東洋畫因源於日本，在戰後畫壇屢被打壓，林之助不甘東洋畫就此沒落，將之更名為「膠彩畫」，以避免意識形態爭議。
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因無法公開教授膠彩畫，林之助只能利用課餘時間免費指導學生。直到受東海大學美術系主任蔣勳之請，開設台灣第一門「膠彩畫課程」，才讓膠彩畫走入學院、獲得認同。
想看更多林之助的照片，立即到中央社影像空間。1140518
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