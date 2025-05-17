加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
涉罷免查水表案遭起訴 花蓮民政處長明良臻請辭獲准
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》「永遠的小貝殼」李沛倫

2025/5/17 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
李沛倫進行核磁共振檢查。中央社記者楊一峰攝　82年5月17日
李沛倫進行核磁共振檢查。中央社記者楊一峰攝　82年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1993年（民國82年）5月17日：著有「永遠的小貝殼」一書的台南學童李沛倫，住進台北榮民總醫院，針對腦疾進行徹底的檢查和治療。

李沛倫就讀台南市立人國小美術班時出現記憶喪失、無法寫字、右腳無力的症狀，一度被疑為罹患惡性腦瘤。

因李沛倫一直有將作品集結成冊的心願，其母親遂收集她幾年來的畫作、文章，由出版社義務編印成「永遠的小貝殼」一書。「永遠的小貝殼」受到社會關注，共賣出10萬本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為確定病情，在時任總統李登輝指示專人協助下，李沛倫北上到台北榮總進一步檢查。所幸榮總確認為腦炎後之病變，後續控制良好，她從台北藝術大學畢業後擔任美術教師，96年還曾舉辦個人畫展。

想看更多李沛倫的照片，立即到中央社影像空間。1140517

#榮民總醫院
#榮總
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
30
更多編輯台推薦新聞：