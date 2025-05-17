開箱老照片》「永遠的小貝殼」李沛倫

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（中央社網站）1993年（民國82年）5月17日：著有「永遠的小貝殼」一書的台南學童李沛倫，住進台北榮民總醫院，針對腦疾進行徹底的檢查和治療。

李沛倫就讀台南市立人國小美術班時出現記憶喪失、無法寫字、右腳無力的症狀，一度被疑為罹患惡性腦瘤。

因李沛倫一直有將作品集結成冊的心願，其母親遂收集她幾年來的畫作、文章，由出版社義務編印成「永遠的小貝殼」一書。「永遠的小貝殼」受到社會關注，共賣出10萬本。

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為確定病情，在時任總統李登輝指示專人協助下，李沛倫北上到台北榮總進一步檢查。所幸榮總確認為腦炎後之病變，後續控制良好，她從台北藝術大學畢業後擔任美術教師，96年還曾舉辦個人畫展。

想看更多李沛倫的照片，立即到中央社影像空間。1140517