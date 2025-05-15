開箱老照片》「智慧的燈」作家華嚴

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（中央社網站）1970年（民國59年）5月15日：作家華嚴應亞太理事會邀請至澳洲訪問9週後，返抵台灣。

華嚴本名嚴停雲，是清末民初思想家嚴復的孫女，筆名取自佛教經典「華嚴經」。民國50年，華嚴出版首部小說「智慧的燈」，開啟40餘年創作生涯，共完成22部小說及多篇散文，並獲中國文藝協會榮譽文藝獎章、國家文藝小說創作獎肯定。

她的小說，包括「智慧的燈」、「蒂蒂日記」、「七色橋」、「燕雙飛」等，都曾改編為影視作品。其中，「蒂蒂日記」同名電影獲得金馬獎多項肯定，主演的女星恬妞和歸亞蕾都因此片抱回金馬。

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100年，華嚴出版「迴夢約園」，追述年少就讀上海聖約翰大學的經歷，手稿由台灣文學館典藏。華嚴於111年病逝，享嵩壽100歲。

想看更多華嚴的照片，立即到中央社影像空間。1140515