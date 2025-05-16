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開箱老照片》高俊明牧師「藏匿施明德」受審

2025/5/16 07:00
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高俊明被帶往台北軍法處開庭。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
高俊明被帶往台北軍法處開庭。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
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（中央社網站）1980年（民國69年）5月16日：高俊明等10人被控「藏匿叛徒」，協助庇護遭通緝的美麗島事件總指揮施明德，於警備總部軍事法庭受審。辯護律師之一為張俊雄。

民國68年12月10日爆發美麗島事件，三天後展開大逮捕，陳菊、林義雄、呂秀蓮等人陸續被抓，施明德則在逃亡26天後遭捕。期間協助施明德的高俊明、林文珍、張溫鷹等人也受牽連入獄。

69年4月24日高俊明於自宅被捕，後遭國民黨政府以「共同藏匿叛徒」被判刑7年高俊明時任台灣基督長老教會總幹事，且因牧師身分引起梵諦岡關注，教宗若望保祿二世曾派駐台特使探監。

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在國際救援下，高俊明被關押4年3個月又21天後釋放。獄中所寫詩詞〈莿帕互火燒〉被譜成歌，95年獲金曲獎傳統暨藝術音樂作品類最佳作詞人。

想看更多高俊明的照片，立即到中央社影像空間。1140516

#美麗島事件
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#施明德
#國民黨
#張俊雄
右起林文珍、高俊明、吳文。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
右起林文珍、高俊明、吳文。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
左起施瑞雲、張溫鷹、黃昭輝、許晴富、許江金櫻。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
左起施瑞雲、張溫鷹、黃昭輝、許晴富、許江金櫻。中央社記者劉偉勳攝　69年5月16日
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