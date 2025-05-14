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開箱老照片》台獨運動先驅廖文毅回台

2025/5/14 07:00
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國民大會秘書長谷正綱（左）與台省議會前議長黃朝琴（右）在機場歡迎廖文毅（中）。 中央社記者陳漢中攝 54年5月14日
國民大會秘書長谷正綱（左）與台省議會前議長黃朝琴（右）在機場歡迎廖文毅（中）。 中央社記者陳漢中攝 54年5月14日
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（中央社網站）1965年（民國54年）5月14日：海外台灣獨立運動領袖廖文毅自東京返國，宣布解散「台灣獨立統一戰線」。

廖文毅出身雲林西螺望族，二戰後國民政府接收台灣，他曾競選國民參政員、制憲國大代表，提出聯省自治的主張，引起當局注意。與此同時，他亦與其兄廖文奎創辦《前鋒》雜誌針砭時局。

二二八事件爆發時，廖文毅人在上海，呼籲當局查出真相，卻被指是事件主謀並遭通緝。從此，他便在海外展開台獨運動，因此被稱為台灣獨立運動先驅。民國45年2月28日，台灣共和國臨時政府在日本東京成立，廖文毅為首任大統領。

51年，政府相繼逮捕廖文毅的親人與夥伴並判死刑，亦查封廖家資產，藉此與廖文毅談判。最終，他於54年5月14日返回台灣，餘生21年均遭到監控，於75年5月9日病逝。

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不過，海外台獨運動並未因此中斷，並在日本、加拿大、歐洲、美國等地持續擴大串聯。

想看更多廖文毅的照片，立即到中央社影像空間。1140514

#二二八事件
#加拿大
廖文毅下機時向群眾揮帽致意。 中央社記者陳漢中攝 54年5月14日
廖文毅下機時向群眾揮帽致意。 中央社記者陳漢中攝 54年5月14日
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