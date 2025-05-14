開箱老照片》台獨運動先驅廖文毅回台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1965年（民國54年）5月14日：海外台灣獨立運動領袖廖文毅自東京返國，宣布解散「台灣獨立統一戰線」。

廖文毅出身雲林西螺望族，二戰後國民政府接收台灣，他曾競選國民參政員、制憲國大代表，提出聯省自治的主張，引起當局注意。與此同時，他亦與其兄廖文奎創辦《前鋒》雜誌針砭時局。

二二八事件爆發時，廖文毅人在上海，呼籲當局查出真相，卻被指是事件主謀並遭通緝。從此，他便在海外展開台獨運動，因此被稱為台灣獨立運動先驅。民國45年2月28日，台灣共和國臨時政府在日本東京成立，廖文毅為首任大統領。

51年，政府相繼逮捕廖文毅的親人與夥伴並判死刑，亦查封廖家資產，藉此與廖文毅談判。最終，他於54年5月14日返回台灣，餘生21年均遭到監控，於75年5月9日病逝。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，海外台獨運動並未因此中斷，並在日本、加拿大、歐洲、美國等地持續擴大串聯。

想看更多廖文毅的照片，立即到中央社影像空間。1140514