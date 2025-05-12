開箱老照片》唐榮鐵工廠

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（中央社網站）1980年（民國69年）5月12日：唐榮公司台北機械廠承建的第一批外銷高級鐵道客車，在基隆裝船運往韓國。

唐榮公司建造鐵路車廂始於民國61年台日斷交，原先台鐵向日本訂購的莒光號列車改由唐榮公司承建，首批國產莒光號列車於64年啟用。此後唐榮公司亦生產鐵道車廂外銷至韓國、沙烏地阿拉伯等國。

唐榮鐵工廠原名唐榮鐵工所，由企業家唐榮於高雄創立，戰後更名為唐榮鐵工廠，一天可產200噸鋼鐵，是當時台灣規模最大的鋼鐵工廠，也是外國經貿訪察團來台必會參訪的企業。

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然而，民國51年唐榮公司因財務困難，由政府接管成為省營企業，精省後改為國營企業。91年，唐榮將軌道車輛部門分出另組公司。95年股票上櫃，重返民營，主要業務為不銹鋼的煉製加工。

想看更多唐榮鐵工廠的照片，立即到中央社影像空間。1140512