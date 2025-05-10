開箱老照片》副總統嚴家淦訪美

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（中央社網站）1967年（民國56年）5月10日：副總統嚴家淦及夫人應邀訪美，和美國總統詹森伉儷接受軍禮致敬，並檢閱儀隊，隨後雙方互致歡迎詞及答詞。

民國56年5月6日起，副總統嚴家淦及夫人應邀訪美三週。9日（當地時間）美國總統詹森伉儷在白宮入口處迎接，並在白宮午宴款待嚴家淦夫婦。

訪美行程中，嚴家淦一行人除宣慰僑胞外，也曾前往派屈克空軍基地參觀甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），及紐約聯合國總部訪問。

嚴家淦對台灣財政、金融與經濟發展有很大的貢獻，是新台幣的重要推手，在二戰後有效降低台灣當時的通貨膨脹及物價混亂問題，被尊為「新台幣之父」。民國39年他出任財政部長，實施稅捐統一稽徵條例，釐訂財政金融政策，確立現代預算制度。

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47年7月，嚴家淦再任財政部長兼美援會委員，推行改善投資環境、獎勵投資、促進外銷等重要方案，並推動19點加速經濟發展計畫，促成台灣經濟起飛與成長。

想看更多嚴家淦的照片，立即到中央社影像空間。1140510

副總統嚴嚴家淦在華盛頓美國國家記者俱樂部（NATIONAL PRESS CLUB），全國記者聯誼會上發表演說。中央社記者范同仲攝 56年5月21日