開箱老照片》台灣近代史三部曲之「無言的山丘」開拍

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（中央社網站）1992年（民國81年）5月9日：由王童導演、吳念真編劇，演員楊貴媚、彭恰恰、黃品源、文英等人主演的電影「無言的山丘」，在中央電影公司士林製片廠正式開拍。

「無言的山丘」是導演王童「台灣近代三部曲」的第3部曲，全片在台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳區）取景。本片榮獲民國81年底第29屆金馬獎「最佳劇情片獎」、「最佳導演獎」及「觀眾票選最佳影片」等6項大獎。

自幼習畫的王童，從國立藝專美術科畢業後，便加入中影製片廠，陸續與李翰祥、李行、白景瑞、陳耀圻、胡金銓等多名大導演合作學習，練就扎實電影美術的基本功。

因對台灣這塊土地上的人物與情感，王童想從不同時代的小人物著手，反映不同時代的台灣情貌。後來他所執導，被稱為「台灣近代史三部曲」的「稻草人」、「香蕉天堂」、「無言的山丘」便應運而生。

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該系列作品精準刻劃在社會底層掙扎、努力維持個人尊嚴的庶民形象，結合王童深厚的美術底子，透過影像細節與質感雕琢，讓人身歷其境故事時代背景下的生活風采。

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