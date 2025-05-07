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開箱老照片》大眾電信開台

2025/5/7 08:18（5/7 08:20 更新）
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大眾電信舉行PHS超低電磁波行動電話開台營運典禮，並強調PHS手機可以高速無線上網，及搭配PDA等器材自網路擷取資料的功能。中央社記者張天雄攝 90年5月7日
大眾電信舉行PHS超低電磁波行動電話開台營運典禮，並強調PHS手機可以高速無線上網，及搭配PDA等器材自網路擷取資料的功能。中央社記者張天雄攝 90年5月7日
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（中央社網站）2001年（民國90年）5月7日：大眾電信在台北紐約紐約購物中心舉行PHS超低電磁波行動電話開台營運典禮。

大眾電信成立於民國86年，90年正式推出PHS業務，是當時國內唯一提供數位式低功率無線電話的電信商；強調超低電磁波，在醫院也能使用等訴求，加上祭出終身免月租費、免綁約等優惠，消費者可拿來當備用機，最高時擁有140萬用戶。

PHS通訊系統又稱為個人行動通訊系統，電話號碼是直接燒在手機裡，不但不能更換SIM卡，還必須使用指定手機，但之後因3G網路崛起，使用手機從語音轉向以行動數據為中心，PHS服務面臨用戶不斷流失的窘境。

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為挽回用戶，民國103年5月大眾電信，曾經規劃與建置次世代PHS網路，準備參考日本Willcom重整經驗升級至XGP（Next Generation PHS）系統。但是在電信三雄4G網路全面開打的聲勢之下，同年年底大眾電信公告公司重整程序終止，宣告破產。

想看更多大眾電信的照片，立即到中央社影像空間。1140507

圖為PHS開台時推出的J88日式手機，因其天線可以伸縮，總體積加上電池重量僅有69公克，造型時尚輕巧，加上待機時間長，獲得不少消費者喜愛。中央社記者張新偉攝 103年12月27日
圖為PHS開台時推出的J88日式手機，因其天線可以伸縮，總體積加上電池重量僅有69公克，造型時尚輕巧，加上待機時間長，獲得不少消費者喜愛。中央社記者張新偉攝 103年12月27日
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