開箱老照片》大眾電信開台

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（中央社網站）2001年（民國90年）5月7日：大眾電信在台北紐約紐約購物中心舉行PHS超低電磁波行動電話開台營運典禮。

大眾電信成立於民國86年，90年正式推出PHS業務，是當時國內唯一提供數位式低功率無線電話的電信商；強調超低電磁波，在醫院也能使用等訴求，加上祭出終身免月租費、免綁約等優惠，消費者可拿來當備用機，最高時擁有140萬用戶。

PHS通訊系統又稱為個人行動通訊系統，電話號碼是直接燒在手機裡，不但不能更換SIM卡，還必須使用指定手機，但之後因3G網路崛起，使用手機從語音轉向以行動數據為中心，PHS服務面臨用戶不斷流失的窘境。

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為挽回用戶，民國103年5月大眾電信，曾經規劃與建置次世代PHS網路，準備參考日本Willcom重整經驗升級至XGP（Next Generation PHS）系統。但是在電信三雄4G網路全面開打的聲勢之下，同年年底大眾電信公告公司重整程序終止，宣告破產。

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