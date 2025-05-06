開箱老照片》動物慰靈祭

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（開箱老照片）1955年（民國44年）5月6日：圓山動物園舉行超渡死亡動物祭典，由大象馬蘭代表，向園內死亡動物紀念碑跪拜致祭。

動物「慰靈祭」可追溯至1924年起，圓山動物園不定時替往生動物進行宗教法事儀典，園史記載讓動物來擔任代表參加儀式，例如，1930年舉行第二回慰靈祭時是亞洲象「瑪小姐」代表動物禮拜，1934年加入了狗，1936年再加入猴子為禮拜團員。國民政府來台後，也曾讓大象「馬蘭」代表公祭。

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不過，隨著對動物福祉的反省，現在動物園的「慰靈祭」多定在中元節前後，為園內往生的動物們舉辦超度法會，更因應現代社會發展出多元的形式，以表達對動物的追思和感懷。

想看更多慰靈祭的照片，立即到中央社影像空間。1140506