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開箱老照片》五四新女廁運動

2025/5/4 07:00
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全國大專女生行動聯盟發起「新女廁運動」，抗議女廁數量不足，提出改善公共廁所空間分配的訴求。中央社記者郭日曉攝　85年5月4日
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（中央社網站）1996年（民國85年）5月4日：全國大專女生行動聯盟發起「新女廁運動」，在台北車站地下1樓公共廁所外抗議女廁數量普遍不足的問題。

民國85年3月8日，台大學生會公布「台大女廁體檢報告」，指出校內男廁總間數為女廁的2.2倍，且面積更大，然而女性如廁時間較長，顯示廁所空間分配對女性不公。

為喚起社會對公共空間性別平權的重視，由各大專院校女性研究社串聯組織的「全國大專女生行動聯盟」，5月4日發起「新女廁運動」，在台北車站地下1樓廁所外張貼「不憋了」、「女廁不夠，就用男廁」等標語，並發起搶攻男廁行動，有十幾位女性響應使用男廁，以實際行動提出男女廁所空間重分配的訴求。

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學生團體中亦有男性同學，向來往旅客說明運動訴求，爭取支持。張貼在火車站牆壁上的海報留言版也被旅客寫滿各種建議，表達改善公共廁所空間設計的必要性。

想看更多新女廁運動的照片，立即到中央社影像空間。1140504

發起「新女廁運動」的學生團體，在台北車站進行「搶攻男廁」活動，以實際行動表達男女廁所空間分配不公的問題。中央社記者郭日曉攝　85年5月4日
發起「新女廁運動」的學生團體，在台北車站進行「搶攻男廁」活動，以實際行動表達男女廁所空間分配不公的問題。中央社記者郭日曉攝　85年5月4日
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