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開箱老照片》不要侮辱我的美 「單眼皮女生」專輯熱賣

2025/5/3 07:00
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「中國娃娃」專輯大賣舉辦慶功宴，由於盜版嚴重，唱片公司製作缺角的白金唱片，呼籲歌迷支持正版。中央社記者張天雄攝　89年5月3日
「中國娃娃」專輯大賣舉辦慶功宴，由於盜版嚴重，唱片公司製作缺角的白金唱片，呼籲歌迷支持正版。中央社記者張天雄攝　89年5月3日
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（中央社網站）2000年（民國89年）5月3日：流行音樂女子組合「中國娃娃」在台北西華飯店舉行慶功宴，慶祝專輯「單眼皮女生」銷售突破25萬張。

「中國娃娃」是由娃娃（陳冠樺）和貝兒（李小燕）於泰國組成的流行音樂女子團體，民國89年3月發行首張中文專輯「單眼皮女生」。同名主打歌以恰恰曲風搭配無厘頭歌詞「大錯特錯不要來，侮辱我的美」，挑戰社會對單眼皮的審美偏見，唱出自信，成為他們的代表作。

專輯在台灣熱賣25萬張，獲五白金認證。唱片公司於5月3日舉辦慶功宴，然而頒發的白金唱片刻意缺角，以此抗議盜版問題，呼籲歌迷支持正版。

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中國娃娃憑此專輯入圍第12屆金曲獎「最佳重唱組合獎」，民國90年推出專輯「賀歲喔！喔！喔！」再創經典，成為年節必聽曲目。114年，中國娃娃成軍25週年，在文化總會製作的春節特別節目「我們的除夕夜」重返台灣舞台，掀起滿滿回憶。

想看更多中國娃娃的照片，立即到中央社影像空間。1140503

「中國娃娃」以專輯「單眼皮女生」入圍第12屆金曲獎「最佳重唱組合獎」。中央社記者程啟峰攝　90年5月5日
「中國娃娃」以專輯「單眼皮女生」入圍第12屆金曲獎「最佳重唱組合獎」。中央社記者程啟峰攝　90年5月5日
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