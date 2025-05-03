開箱老照片》不要侮辱我的美 「單眼皮女生」專輯熱賣
2025/5/3 07:00
（中央社網站）2000年（民國89年）5月3日：流行音樂女子組合「中國娃娃」在台北西華飯店舉行慶功宴，慶祝專輯「單眼皮女生」銷售突破25萬張。
「中國娃娃」是由娃娃（陳冠樺）和貝兒（李小燕）於泰國組成的流行音樂女子團體，民國89年3月發行首張中文專輯「單眼皮女生」。同名主打歌以恰恰曲風搭配無厘頭歌詞「大錯特錯不要來，侮辱我的美」，挑戰社會對單眼皮的審美偏見，唱出自信，成為他們的代表作。
專輯在台灣熱賣25萬張，獲五白金認證。唱片公司於5月3日舉辦慶功宴，然而頒發的白金唱片刻意缺角，以此抗議盜版問題，呼籲歌迷支持正版。
透過 Google News追蹤中央社
中國娃娃憑此專輯入圍第12屆金曲獎「最佳重唱組合獎」，民國90年推出專輯「賀歲喔！喔！喔！」再創經典，成為年節必聽曲目。114年，中國娃娃成軍25週年，在文化總會製作的春節特別節目「我們的除夕夜」重返台灣舞台，掀起滿滿回憶。
想看更多中國娃娃的照片，立即到中央社影像空間。1140503
- 2025/05/02 07:00
- 2025/05/01 07:00
- 2025/04/30 07:00
- 2025/04/29 07:00
- 2025/04/28 07:00
- 2025/04/27 07:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀