開箱老照片》戶籍謄本複印機首次試驗

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（中央社網站）1961年（民國50年）5月5日：台灣省政府民政廳首次試驗「戶籍謄本」複印機，各縣市戶政主管應邀蒞臨觀摩。

民眾要辦理的業務若涉及身分認證、親屬關係或住所地確認，常須提供戶籍謄本。民國50年代，以台北市大安、中山區兩區公所為例，每日戶籍謄本申請份數約300份，當時尚無影印設備，全憑人工抄寫，不僅費時，也易出錯，民眾往往得等上一整天。

民國50年5月5日，民政廳首次試用日本丸星機化工業株式會社贈送的珂比亞複寫機，透過感光紙與熔像液，能在1分鐘內複印戶籍頁。民國52年1月3日，大安與中山區率先引進複印機，並舉行啟用典禮，媒體譽為「戶政史上重大革新」。

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隨著科技進步，民國86年戶政資訊系統完成全國連線，民眾如今可至任一戶政事務所申請戶籍謄本，效率再次提升。

想看更多戶籍謄本複印機的照片，立即到中央社影像空間。1140505