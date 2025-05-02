開箱老照片》跨海迎靈 媽祖神像落腳日本岐阜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1969年（民國58年）5月2日：日本岐阜市媽祖迎靈團搭機抵台，跨海前來恭請北港媽祖神像，奉迎回日供信徒拜祀。

日本岐阜市興建媽祖堂落成，因尚無媽祖神像供信眾祭拜，聯繫北港朝天宮，委託代為雕刻媽祖金身。民國58年5月2日，日本企業家高橋夏三郎率團抵台，迎請媽祖返日供奉。

高橋表示，日本民間的媽祖信仰已流傳逾300年，據日本學者考證，因台日商船往來頻繁，船員為求航行平安，也將媽祖奉為海上守護神，日本部分沿海地區信奉的神祇，可追溯至台灣的媽祖信仰。

透過 Google News 追蹤中央社

5月4日，迎靈團前往北港參加聖母金身開光典禮。此外，台北大天后宮聽聞此事，特別贈予一尊副駕媽祖神像予日本迎靈團，據傳此像原由福建浦田信眾渡海奉迎來台，歷史逾百年。6日，迎靈團恭迎兩尊媽祖及千里眼、順風耳等陪祀神尊返日，圓滿完成這段遠渡重洋、情誼深厚的迎靈之旅。

想看更多岐阜市媽祖迎靈團的照片，立即到中央社影像空間。1140502