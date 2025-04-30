開箱老照片》車諾比病毒寫手陳盈豪

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（中央社網站）1999年（民國88年）4月30日：寫出CIH病毒（又名車諾比病毒），讓全球數百萬台電腦當機、造成數十億美元損失的駭客陳盈豪，於服役中到警局說明案情。

CIH為陳盈豪姓名縮寫，病毒原始版設定4月26日發作，恰是車諾比核災同一天，因此又名「車諾比病毒」。

陳盈豪坦承大學時電腦中毒，花錢買了防毒軟體卻沒用，所以寫病毒驗證其號稱百分百防毒是不實廣告。

病毒在陳盈豪不知情下，被同學不小心散布出去，之後他雖公開解毒程式，但網路餘毒沒有除去，才在一年後造成全球性災害，成為當年的國際重大事件之一。

由於欠缺故意散播的犯意，加上當時台灣沒有相關法令刑罰，陳盈豪獲不起訴處分，之後刑法修訂了第36條以防止駭客網路破壞行為，又稱為「陳盈豪條款」。

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陳盈豪後來進入科技公司擔任工程師，成為刑事局時常諮詢的電腦專家，也曾獲邀到軍情局等單位講授網路犯罪課程。

想看更多陳盈豪的照片，立即到中央社影像空間。1140430