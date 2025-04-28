開箱老照片》紋面國寶吳蘭妹

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（中央社網站）1998年（民國87年）4月28日：苗栗泰安鄉的泰雅族紋面國寶吳蘭妹恰於5月10日母親節當天滿100歲，苗栗縣府與大千醫院提前為她慶生。

儀式在象鼻國小學生的歌聲中展開，祝壽團送上100朵康乃馨、100顆紅蛋、金項鍊等禮物，吳蘭妹並以族語歌唱感謝大家。

吳蘭妹13歲即紋面，個性樂觀活潑、長期菸酒不忌，在泰安鄉象鼻村深山生活超過一世紀，於97年以110歲高齡逝世。

泰雅族、太魯閣族、賽夏族、賽德克族皆有紋面文化，男子具狩獵能力、女子具織布能力，才可獲得紋面資格並論及婚嫁。紋面代表成年，也象徵責任與榮耀，是死後靈魂與祖靈相聚的憑據。

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111年碩果僅存的賽德克族紋面國寶林智妹過世之後，大眾如今僅能從史料理解原住民的紋面文化。

想看更多紋面國寶的照片，立即到中央社影像空間。1140428