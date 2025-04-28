加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片1/300
首頁 / 生活

開箱老照片》紋面國寶吳蘭妹

2025/4/28 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣長傅學鵬（右2）、泰安鄉長黃津（左）為吳蘭妹（左2）切蛋糕祝壽。中央社記者林沂鋒攝 87年4月28日
苗栗縣長傅學鵬（右2）、泰安鄉長黃津（左）為吳蘭妹（左2）切蛋糕祝壽。中央社記者林沂鋒攝 87年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1998年（民國87年）4月28日：苗栗泰安鄉的泰雅族紋面國寶吳蘭妹恰於5月10日母親節當天滿100歲，苗栗縣府與大千醫院提前為她慶生。

儀式在象鼻國小學生的歌聲中展開，祝壽團送上100朵康乃馨、100顆紅蛋、金項鍊等禮物，吳蘭妹並以族語歌唱感謝大家。

吳蘭妹13歲即紋面，個性樂觀活潑、長期菸酒不忌，在泰安鄉象鼻村深山生活超過一世紀，於97年以110歲高齡逝世。

泰雅族、太魯閣族、賽夏族、賽德克族皆有紋面文化，男子具狩獵能力、女子具織布能力，才可獲得紋面資格並論及婚嫁。紋面代表成年，也象徵責任與榮耀，是死後靈魂與祖靈相聚的憑據。

google news透過 Google News追蹤中央社

111年碩果僅存的賽德克族紋面國寶林智妹過世之後，大眾如今僅能從史料理解原住民的紋面文化。

想看更多紋面國寶的照片，立即到中央社影像空間。1140428

接受各界祝賀後，吳蘭妹（左2）興高采烈與苗栗縣長傅學鵬（左）等人共舞。中央社記者林沂鋒攝 87年4月28日
接受各界祝賀後，吳蘭妹（左2）興高采烈與苗栗縣長傅學鵬（左）等人共舞。中央社記者林沂鋒攝 87年4月28日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
開箱老照片》沙林毒氣侵襲捷運演習
24
更多編輯台推薦新聞：