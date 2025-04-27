加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片2/300
首頁 / 生活

開箱老照片》沙林毒氣侵襲捷運演習

2025/4/27 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習，模擬捷運車廂遭人施放沙林毒氣，現場情況逼真。中央社記者蘇聖斌攝 89年4月27日
北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習，模擬捷運車廂遭人施放沙林毒氣，現場情況逼真。中央社記者蘇聖斌攝 89年4月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2000年（民國89年）4月27日：為預防類似「東京地鐵沙林毒氣事件」帶來的災害，北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習。

1995年3月20日東京地鐵3條路線，遭新興宗教「奧姆真理教」成員施放沙林毒氣，造成14人死亡、超過6000人受傷。

北捷演習比照東京地鐵事件，模擬一名旅客在車廂內放置不明物後逃逸，不明氣體隨即散逸，乘客出現嘔吐及呼吸困難。其他乘客發現後，爭先恐後離開列車，在推擠中多人受傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沙林為無色、無味液體，極小濃度就可發揮極大毒性，揮發成蒸氣後即為毒氣。接觸後會造成肌肉、神經系統癱瘓，嚴重時可能會導致窒息死亡。

想看更多沙林毒氣演習的照片，立即到中央社影像空間。1140427

北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習，現場模擬狀況之一為軍方核生化小組搶救受傷中毒旅客。中央社記者蘇聖斌攝 89年4月27日
北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習，現場模擬狀況之一為軍方核生化小組搶救受傷中毒旅客。中央社記者蘇聖斌攝 89年4月27日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
開箱老照片》裕隆首批吉普車長途試車
24
更多編輯台推薦新聞：