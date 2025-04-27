開箱老照片》沙林毒氣侵襲捷運演習

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（中央社網站）2000年（民國89年）4月27日：為預防類似「東京地鐵沙林毒氣事件」帶來的災害，北市府在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習。

1995年3月20日東京地鐵3條路線，遭新興宗教「奧姆真理教」成員施放沙林毒氣，造成14人死亡、超過6000人受傷。

北捷演習比照東京地鐵事件，模擬一名旅客在車廂內放置不明物後逃逸，不明氣體隨即散逸，乘客出現嘔吐及呼吸困難。其他乘客發現後，爭先恐後離開列車，在推擠中多人受傷。

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沙林為無色、無味液體，極小濃度就可發揮極大毒性，揮發成蒸氣後即為毒氣。接觸後會造成肌肉、神經系統癱瘓，嚴重時可能會導致窒息死亡。

想看更多沙林毒氣演習的照片，立即到中央社影像空間。1140427