開箱老照片》國片「辛亥雙十」

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（中央社網站）1981年（民國70年）4月25日：電影「辛亥雙十」中，飾演革命先烈的影星狄龍、爾冬陞、王道等人，在台北市華嚴蓮社舉行落髮儀式。

「辛亥雙十」是為了慶祝中華民國建國70週年所拍攝的電影，由中央電影公司和香港邵氏影業公司合作攝製、丁善璽擔任導演，劇情敘述革命黨人在武昌起義中可歌可泣的故事。

「辛亥雙十」於民國70年4月16日在台北賓館舉行開鏡典禮，演員包括林鳳嬌、狄龍、爾冬陞、柯俊雄、王道、劉德凱等台港知名演員。片中拍攝場景壯觀，其中革命軍圍攻湖廣總督府一幕，導演動用12架攝影機、安排上百個爆破點、動員上千名臨時演員，畫面逼真又震撼。

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「辛亥雙十」兼顧史實與戲劇效果，服裝造型、美術設計極為考究，上映後廣受好評，並獲得71年第19屆金馬獎最佳劇情片等多項大獎。

想看更多「辛亥雙十」的照片，立即到中央社影像空間。1140425

演員狄龍（左1）、爾冬陞（左3）、王道（左4）、凌峰（左5）、王復室（左6）等落髮後合影。中央社記者馮國鏘攝 70年4月25日