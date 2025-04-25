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開箱老照片》國片「辛亥雙十」

2025/4/25 07:00
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由成一法師（後右）為電影「辛亥雙十」演員（前排右起）狄龍、爾冬陞、王道等逐一落髮。中央社記者馮國鏘攝 70年4月25日
由成一法師（後右）為電影「辛亥雙十」演員（前排右起）狄龍、爾冬陞、王道等逐一落髮。中央社記者馮國鏘攝 70年4月25日
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（中央社網站）1981年（民國70年）4月25日：電影「辛亥雙十」中，飾演革命先烈的影星狄龍、爾冬陞、王道等人，在台北市華嚴蓮社舉行落髮儀式。

「辛亥雙十」是為了慶祝中華民國建國70週年所拍攝的電影，由中央電影公司和香港邵氏影業公司合作攝製、丁善璽擔任導演，劇情敘述革命黨人在武昌起義中可歌可泣的故事。

「辛亥雙十」於民國70年4月16日在台北賓館舉行開鏡典禮，演員包括林鳳嬌、狄龍、爾冬陞、柯俊雄、王道、劉德凱等台港知名演員。片中拍攝場景壯觀，其中革命軍圍攻湖廣總督府一幕，導演動用12架攝影機、安排上百個爆破點、動員上千名臨時演員，畫面逼真又震撼。

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「辛亥雙十」兼顧史實與戲劇效果，服裝造型、美術設計極為考究，上映後廣受好評，並獲得71年第19屆金馬獎最佳劇情片等多項大獎。

想看更多「辛亥雙十」的照片，立即到中央社影像空間。1140425

演員狄龍（左1）、爾冬陞（左3）、王道（左4）、凌峰（左5）、王復室（左6）等落髮後合影。中央社記者馮國鏘攝 70年4月25日
演員狄龍（左1）、爾冬陞（左3）、王道（左4）、凌峰（左5）、王復室（左6）等落髮後合影。中央社記者馮國鏘攝 70年4月25日
電影「辛亥雙十」在台中后里拍攝湖廣總督瑞澂檢閱新兵時革命志士投擲炸彈的大場面。中央社記者馮國鏘攝 70年7月31日
電影「辛亥雙十」在台中后里拍攝湖廣總督瑞澂檢閱新兵時革命志士投擲炸彈的大場面。中央社記者馮國鏘攝 70年7月31日
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