開箱老照片》東台灣醫學中心花蓮慈濟醫院

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（中央社網站）1984年（民國73年）4月24日：內政部長林洋港應邀主持花蓮慈濟綜合醫院破土開工儀式。

花蓮、台東地區因地處邊陲，醫療資源遠不及西部地區。佛教慈濟功德會會長證嚴法師發宏願，要為東部民眾籌建現代化的綜合醫院，獲得海內外信徒和會員捐款贊助。

民國73年4月24日，花蓮慈濟醫院舉行開工典禮，證嚴法師致詞說：「有人會問我說，師父，你不是醫生，你也不是企業家，你為什麼要蓋醫院，我就會用一句話回答說，我不是為蓋醫院而蓋醫院，是為佛教為眾生來蓋醫院。」

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民國75年8月17日花蓮慈濟醫院成立，從此致力守護東台灣偏鄉醫療，從花蓮、玉里、台東關山，延伸到嘉義大林、台北新店及台中潭子， 6大院區歷經22年陸續開業。

想看更多花蓮慈濟醫院的照片，立即到中央社影像空間。1140423