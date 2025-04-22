加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯準會地位與關稅議題影響 美股匯債齊跌金價再創高
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》台灣登上紅白大賽第一人 歐陽菲菲享譽日本

2025/4/22 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐陽菲菲（右）與夫婿式場壯吉（左）在日本完成婚禮後，回到台北圓山飯店歡宴親友。中央社記者馮國鏘攝 67年4月22日
歐陽菲菲（右）與夫婿式場壯吉（左）在日本完成婚禮後，回到台北圓山飯店歡宴親友。中央社記者馮國鏘攝 67年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1978年（民國67年）4月22日：旅日歌星歐陽菲菲與夫婿式場壯吉在台北圓山飯店舉行歸寧儀式，並設宴款待親友。

民國60年歐陽菲菲赴日本發展，發行首張專輯便開紅盤，並榮獲日本唱片大賞「新人賞」。歐陽菲菲曾連續2年入選NHK電視台年終「紅白歌合戰」，是首位登上紅白歌唱大賽的外籍歌星。

民國67年4月，歐陽菲菲嫁給日本賽車選手式場壯吉，兩人分別在東京、台北舉辦喜宴，轟動台、日兩地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐陽菲菲長年頂著豐厚波浪捲髮，以低沉磁性的嗓音、動感奔放的表演風格走紅，招牌歌曲「愛的路上我和你」、「熱情的沙漠」、「感恩的心」等，展現超越時代的影響力。

想看更多歐陽菲菲的照片，立即到中央社影像空間。1140422

歐陽菲菲搭機自東京返台。中央社記者陳漢中攝 63年2月19日
歐陽菲菲搭機自東京返台。中央社記者陳漢中攝 63年2月19日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
71
更多編輯台推薦新聞：