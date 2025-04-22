開箱老照片》台灣登上紅白大賽第一人 歐陽菲菲享譽日本
2025/4/22 07:00
（中央社網站）1978年（民國67年）4月22日：旅日歌星歐陽菲菲與夫婿式場壯吉在台北圓山飯店舉行歸寧儀式，並設宴款待親友。
民國60年歐陽菲菲赴日本發展，發行首張專輯便開紅盤，並榮獲日本唱片大賞「新人賞」。歐陽菲菲曾連續2年入選NHK電視台年終「紅白歌合戰」，是首位登上紅白歌唱大賽的外籍歌星。
民國67年4月，歐陽菲菲嫁給日本賽車選手式場壯吉，兩人分別在東京、台北舉辦喜宴，轟動台、日兩地。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
歐陽菲菲長年頂著豐厚波浪捲髮，以低沉磁性的嗓音、動感奔放的表演風格走紅，招牌歌曲「愛的路上我和你」、「熱情的沙漠」、「感恩的心」等，展現超越時代的影響力。
想看更多歐陽菲菲的照片，立即到中央社影像空間。1140422
- 2025/04/21 07:00
- 2025/04/20 07:00
- 2025/04/19 07:00
- 2025/04/18 07:00
- 2025/04/17 07:00
- 2025/04/16 07:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀