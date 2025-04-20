開箱老照片》富邦銀行開業
2025/4/20 07:00
（中央社網站）1992年（民國81年）4月20日：富邦商業銀行正式開業。
美國媒體彭博公布2025年亞洲最富有的20大家族排名，其中擁有國泰金與富邦金的台灣蔡家，以資產309億美元（約新台幣1兆100億元）排名第六。
蔡家原是苗栗竹南佃農，蔡萬春、蔡萬霖、蔡萬才兄弟北上以醬油、米醋和賣菜起家。一直至民國68年蔡萬春中風退休，蔡家兄弟分家。
其中，蔡萬才拿下國泰產險，後改名為富邦產險，以此為基礎擴建版圖，並把所有國壽股票從1500元一路往上賣，換得200億元現金入袋，成為富邦日後跨足金融、電信、電商、百貨、媒體等產業的基石。
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「富邦五十周年」紀念集上記載，當年蔡萬才就是拿這筆現金，成立富邦銀行，「完全不用借貸」，還有餘裕。民國81年，富邦銀行正式成立，蔡萬才把這一年訂為「富邦元年」。
想看更多台北富邦銀行的照片，立即到中央社影像空間。1140420
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