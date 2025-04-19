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開箱老照片》葛麗絲．凱莉在台慶祝結婚26週年

2025/4/19 07:00
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摩納哥侯國元首雷尼爾三世暨葛麗絲．凱莉王妃（右），為慶祝結婚26週年紀念日，特別在行政院長孫運璿（左）暨夫人（左2）的款宴後，切蛋糕分享在場貴賓。 中央社記者劉偉勳攝　71年4月19日
摩納哥侯國元首雷尼爾三世暨葛麗絲．凱莉王妃（右），為慶祝結婚26週年紀念日，特別在行政院長孫運璿（左）暨夫人（左2）的款宴後，切蛋糕分享在場貴賓。 中央社記者劉偉勳攝　71年4月19日
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（中央社網站）1982年（民國71年）4月19日：摩納哥侯國元首雷尼爾三世暨葛麗絲．凱莉王妃在台慶祝結婚26週年紀念日，特別切蛋糕與貴賓分享。

摩納哥王妃，同時也是奧斯卡影后的葛麗絲．凱莉（Grace Kelly），民國71年4月18日穿著白底綠花的洋裝，同雷尼爾親王三世到中正紀念堂、故宮博物院等地參訪，許多民眾、工作人員都搶看王妃風采，把現場擠得水洩不通。

葛麗絲．凱莉從影6年，演過11部影片。1954年，她以「鄉下姑娘」一片獲得奧斯卡最佳女主角。1956年，凱莉毅然放棄絢爛的明星頭銜，嫁給摩納哥親王雷尼爾。當時是「海洋憲章號（CONSTITUTION）」，從紐約載著她和親友同赴摩納哥。

原屬美國出口輪船公司的「海洋憲章號」是一艘3萬噸的客輪，1951年自美國啟航，於1970年賣給航王董浩雲所屬船公司。

經中船公司高雄總廠近14個月的改裝與整修後，1982年 4月20日「海洋憲章號」重新下水，船公司邀凱莉來台主持命名下水儀式，順道在台參訪4天，因此摩納哥親王雷尼爾和凱莉在台度過了難忘的結婚週年紀念。

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不過就在同年9月14日，葛莉絲．凱莉因為車禍去世，震驚世界。

想看更多葛麗絲．凱莉的照片，立即到中央社影像空間。1140419

中華民國駐西班牙大使于焌吉舉行晚宴，圖為于焌吉大使（左）在宴會客廳內和葛麗斯凱莉（右）晤談。中為美國駐西班牙大使洛奇夫人。 中央社典藏　48年5月24日
中華民國駐西班牙大使于焌吉舉行晚宴，圖為于焌吉大使（左）在宴會客廳內和葛麗斯凱莉（右）晤談。中為美國駐西班牙大使洛奇夫人。 中央社典藏　48年5月24日
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