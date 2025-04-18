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開箱老照片》台灣第一屆現代五項運動錦標賽

2025/4/18 07:00
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第一屆現代五項運動錦標賽在高雄左營揭幕，圖為選手參加游泳比賽的情形。中央社記者王毓珍攝 67年4月18日
第一屆現代五項運動錦標賽在高雄左營揭幕，圖為選手參加游泳比賽的情形。中央社記者王毓珍攝 67年4月18日
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（中央社網站）1978年（民國67年）4月18日：第一屆現代五項運動錦標賽，在高雄左營揭幕，有來自全國各地區及團體的13支隊52位選手參加。

「現代五項」傳說起源於法國拿破崙時代的陸軍單兵戰鬥技能，原本由游泳、馬術、擊劍、射擊、跑步等5項困難度極高運動組成，選手要上山下海，呈現現代運動員所需的各種技能。1912年斯德哥爾摩夏季奧運會，「現代五項」成為正式競賽項目。

由於其中的馬術項目，選手必須抽選馬匹完賽，人馬合一難度頗高，2021年東京奧運時，德國選手安妮卡．史勒（Annika Schleu）因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒跳，原本領先的名次瞬間掉到31名，也使她當場崩潰落淚，教練甚至因此鞭打聖男孩（Saint Boy），事後遭指虐待動物而被禁賽。

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也因此爭議，國際現代五項總會決議在2024年巴黎奧運後，由體能障礙賽取代馬術成為現代五項的新比賽項目，2028年將正式踏入奧運殿堂。

想看更多現代五項的照片，立即到中央社影像空間。1140418

圖為選手參加射擊比賽的情形。中央社記者王毓珍攝 67年4月18日
圖為選手參加射擊比賽的情形。中央社記者王毓珍攝 67年4月18日
東京奧運馬術個人障礙超越賽決賽，各國好手與愛駒一同上場跨越重重障礙，力爭佳績。中央社記者吳家昇攝 110年8月4日
東京奧運馬術個人障礙超越賽決賽，各國好手與愛駒一同上場跨越重重障礙，力爭佳績。中央社記者吳家昇攝 110年8月4日
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