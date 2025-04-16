開箱老照片》劍潭古寺古鐘失而復得

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（中央社網站）2009年（民國98年）4月16日：流落中國大陸廈門多年的劍潭古寺古鐘，重回有300多年歷史的劍潭古寺。

該古鐘約120公分高，重約100公斤以上，一邊刻著「台北劍潭古寺」「民國44年」、「乙未歲葛月吉旦」，另一面刻滿贊助者姓名，兩側分別為「國泰民安」、「風調雨順」的祝禱詞。

按淡水廳誌記載，劍潭寺為乾隆38年（1773年），由吳廷誥等人捐建。歷經多次重修或重建，又稱「觀音寺」，至今有逾350年歷史，日治後期因擴建台灣神社，由臨劍潭原址遷建至大直北安路。

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劍潭古寺管委會總幹事蔡國嶼表示，劍潭古寺在民國40幾年曾一度遷廟，當時包括寺內羅漢像、古鐘等古物，都在混亂中遺失，這口古鐘可能當時被變賣到中國。

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