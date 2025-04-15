開箱老照片》台灣第一組氣象衛星 福衛三號升空
2025/4/15 07:00
（中央社網站）2006年（民國95年）4月15日：福爾摩沙衛星三號在美國加州成功發射。
遠在天邊的衛星，卻能讓我們掌握地球的氣象動態。
民國95年4月15日清晨，台美雙邊合作的氣象衛星「福衛三號」搭乘美樂達（Minotaur）1號火箭升空，成為全球第一個氣象衛星星系。由6顆微衛星組成的福衛三號，能即時蒐集全球大氣的GPS折射訊號，用以預測氣候、追蹤氣象變遷等，被譽為「太空中最精準的溫度計」。
福衛三號由國家太空中心及美國大學大氣研究聯盟（UCAR）共同執行，原訂設計壽命僅5年，卻堅守軌道14年，在軌期間大幅提升氣象預報準確度，直到福衛七號接替其任務後，才在109年正式退役。
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