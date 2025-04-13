開箱老照片》嘻哈團體麻吉MACHI掀台饒風潮

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（中央社網站）2003年（民國92年）4月13日：饒舌團體麻吉MACHI在台北西門町舉辦「麻吉嘻哈饒舌大賽」。

「我的麻吉置叨？」「置這！置這！」如果你是七、八年級生，對這段洗腦的旋律應該不陌生。92年，嘻哈團體「麻吉MACHI」由黃立成領軍成立，掀起一波台饒狂潮。

黃立成曾與弟弟黃立行、表弟林智文組成「L.A Boyz」，紅極一時；86年團體解散後，黃立成另組麻吉再戰歌壇，以融合美式嘻哈與台語歌詞的獨特音樂風格，迅速席捲全台。

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團員中最引人注目的，莫過於當時年僅13歲的「麻吉弟弟」周立銘，小小年紀就能唱得一口流暢台語饒舌，令人印象深刻；而以「Nicky小胖子」身分出道的李玖哲，更在2007年憑個人專輯一舉奪下金曲歌王。

想看更多麻吉、MACHI的照片，立即到中央社影像空間。1140413