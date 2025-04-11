開箱老照片》台北捷運淡水線正式營運
2025/4/11 07:00
（中央社網站）1997年（民國86年）4月11日：台北捷運淡水線正式收費營運。
今日穿梭大台北、載運無數通勤族與觀光客的捷運淡水線，昔日其實是火車奔馳的台鐵淡水支線。
民國77年，台北捷運系統正式動工，歷經9年建設，「淡水－中山」段於86年3月28日通車，開放民眾試乘2週後，於4月11日開始正式收費營運。
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捷運淡水線改建自原有鐵路系統，其中淡水到台北車站路段，沿用了台鐵淡水線的舊線。如今，這條紅線串聯淡水、士林、中山、中正、信義等區域，沿途經過台北車站、中正紀念堂、台北101等指標性地標，是台北市最重要的交通命脈之一。
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