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開箱老照片》台北捷運淡水線正式營運

2025/4/11 07:00
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台北捷運淡水線通車，許多民眾排隊等候搭乘，在捷運義工維持秩序下，民眾魚貫上車。中央社記者吳繼昌攝 86年3月30日
台北捷運淡水線通車，許多民眾排隊等候搭乘，在捷運義工維持秩序下，民眾魚貫上車。中央社記者吳繼昌攝 86年3月30日
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（中央社網站）1997年（民國86年）4月11日：台北捷運淡水線正式收費營運。

今日穿梭大台北、載運無數通勤族與觀光客的捷運淡水線，昔日其實是火車奔馳的台鐵淡水支線。

民國77年，台北捷運系統正式動工，歷經9年建設，「淡水－中山」段於86年3月28日通車，開放民眾試乘2週後，於4月11日開始正式收費營運。

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捷運淡水線改建自原有鐵路系統，其中淡水到台北車站路段，沿用了台鐵淡水線的舊線。如今，這條紅線串聯淡水、士林、中山、中正、信義等區域，沿途經過台北車站、中正紀念堂、台北101等指標性地標，是台北市最重要的交通命脈之一。

想看更多捷運淡水線的照片，立即到中央社影像空間。1140411

#台北捷運
台北捷運淡水線中山至淡水段及新北投支線正式通車。中央社記者王遠茂攝 86年3月28日
台北捷運淡水線中山至淡水段及新北投支線正式通車。中央社記者王遠茂攝 86年3月28日
民國77年12月，捷運系統淡水線新北投站及支線工程開工典禮在原台鐵新北投車站舉行。中央社記者熊力學攝　77年12月30日
民國77年12月，捷運系統淡水線新北投站及支線工程開工典禮在原台鐵新北投車站舉行。中央社記者熊力學攝　77年12月30日
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