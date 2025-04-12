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開箱老照片》台灣首座地熱電廠 清水地熱供電

2025/4/12 07:00
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台灣第一座地熱發電試驗廠正式供電。中央社記者林欽銘攝　68年4月12日
台灣第一座地熱發電試驗廠正式供電。中央社記者林欽銘攝　68年4月12日
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（中央社網站）1979年（民國68年）4月12日：台灣第一座地熱發電試驗廠－清水地熱電廠正式供電。

許多人對宜蘭清水地熱的印象，是可以煮溫泉蛋、泡腳的假日休閒景點，白煙裊裊、熱氣蒸騰的景象，正是地熱能的顯現。

早在民國50年代，台灣即展開地熱探勘，並於68年在清水地熱區興建第一座地熱發電試驗廠。70年，國科會攜手中油、台電，建立3MW的試驗發電廠，台灣走在國際前端，成為全球第14個進行地熱發電的國家。

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然而好景不常，因地熱井水質含碳酸，導致結垢阻塞及管線鏽蝕問題，清水電廠於82年關廠，台灣地熱能發展也隨之沉寂。直到近年，全球掀起淨零碳排浪潮，再生能源需求日增，在政策引導與民間資源投入之下，一度走入歷史的清水地熱於110年重啟商轉，為台灣地熱發展揭開新篇章。

想看更多關於清水地熱的照片，立即到中央社影像空間。1140412

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