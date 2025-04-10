開箱老照片》吳尊賢愛心獎

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（中央社網站）1983年（民國72年）4月10日：第一屆吳尊賢愛心獎頒獎典禮在台北國賓大飯店舉行，並由副總統嚴家淦擔任頒獎人，頒贈獎章、獎狀及10萬元獎金給10位獲獎的善心人士。

為改善社會風氣，鼓勵大眾發揮愛心，吳尊賢公益文教基金會自民國72年起籌辦愛心獎，每兩年頒獎一次，並開放各界推薦善心人士。首屆共有177位候選人，最終選出林有川、王貫英、劉天生、趙林月娥、楊煦、王添丁、陳廖素珠、高政賢、林慎靜、陳俊賢。

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基金會創辦人吳尊賢為台南幫企業領導人之一，與其兄吳修齊、侯雨利、吳三連等人創辦台南紡織及關係企業，累積雄厚資本。民國70年，吳尊賢及親友捐獻新台幣一億元成立吳尊賢文教公益基金會，捐助文化教育、公益團體及對社會有貢獻的人才。

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