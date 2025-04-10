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開箱老照片》吳尊賢愛心獎

2025/4/10 07:00
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第一屆吳尊賢愛心獎獲獎人合影。中央社記者劉偉勳攝　72年4月10日
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（中央社網站）1983年（民國72年）4月10日：第一屆吳尊賢愛心獎頒獎典禮在台北國賓大飯店舉行，並由副總統嚴家淦擔任頒獎人，頒贈獎章、獎狀及10萬元獎金給10位獲獎的善心人士。

為改善社會風氣，鼓勵大眾發揮愛心，吳尊賢公益文教基金會自民國72年起籌辦愛心獎，每兩年頒獎一次，並開放各界推薦善心人士。首屆共有177位候選人，最終選出林有川、王貫英、劉天生、趙林月娥、楊煦、王添丁、陳廖素珠、高政賢、林慎靜、陳俊賢。

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基金會創辦人吳尊賢為台南幫企業領導人之一，與其兄吳修齊、侯雨利、吳三連等人創辦台南紡織及關係企業，累積雄厚資本。民國70年，吳尊賢及親友捐獻新台幣一億元成立吳尊賢文教公益基金會，捐助文化教育、公益團體及對社會有貢獻的人才。

想看更多吳尊賢愛心獎的照片，立即到中央社影像空間。1140410

吳尊賢文教基金會捐款興建台大尊賢館。左為基金會創辦人吳尊賢，中為台大校長陳維昭，右為教育部長林清江。中央社記者郭日曉攝　87年7月29日
吳尊賢文教基金會捐款興建台大尊賢館。左為基金會創辦人吳尊賢，中為台大校長陳維昭，右為教育部長林清江。中央社記者郭日曉攝　87年7月29日
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