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開箱老照片》「外國友人看台灣」演講比賽

2025/4/8 07:00
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來自印度的李奕竹（Prabha Lalwani）小妹妹參加國語演講比賽。中央社記者何國世攝 78年4月8日
來自印度的李奕竹（Prabha Lalwani）小妹妹參加國語演講比賽。中央社記者何國世攝 78年4月8日
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（中央社網站）1989年（民國78年）4月8日：由中國廣播公司與台北國際社區電台（ICRT）舉辦的「外國友人看台灣」國語演講比賽在台北、台中、高雄進行初賽。

這場演講比賽分為國語組與閩南語組，共有來自12個國家、80多位外籍人士參加。參賽者除了在台留學生外，亦有傳教士、作家、企業家與律師等社會人士。

國語組共有20位參賽者通過初賽，進入4月23日在台北市太平洋崇光百貨忠孝館舉行的決賽。閩南語組則因參賽者較少，僅有決賽一場。

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來自世界各地的參賽者齊聚一堂，分享自身在台灣居住生活的觀察與見解，並提出對台灣未來發展的期許與建議，個個架式十足，內容豐富多元。

想看更多外國友人看台灣演講比賽的照片，立即到中央社影像空間。1140408

參賽者在決賽的演講情形。中央社記者方沛清攝 78年4月23日
參賽者在決賽的演講情形。中央社記者方沛清攝 78年4月23日
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