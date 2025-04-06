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開箱老照片》韓德瑋與大行折疊式自行車

2025/4/6 07:00
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華裔雷射專家韓德瑋展示他設計的折疊式自行車。中央社記者劉偉勳攝 72年4月6日
華裔雷射專家韓德瑋展示他設計的折疊式自行車。中央社記者劉偉勳攝 72年4月6日
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（中央社網站）1983年（民國72年）4月6日：華裔雷射專家韓德瑋在台北聯勤外事俱樂部舉行記者會，介紹他歷經8年研發的折疊式自行車。

折疊式自行車常俗稱「小折」，由於重量輕巧、折疊收納不占空間，曾在台灣流行一時，其中由韓德瑋創立的大行（DAHON），是許多人熟悉的廠牌之一。

韓德瑋是雷射科學家，原任職於美國休斯飛機公司，1973年石油危機爆發後，他思考如何減少人們對汽車與化石燃料的依賴，若能創造便於攜帶的折疊式自行車將有利環保，便利用公餘時間投入研發。

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1982年，41歲的韓德瑋在美國創立大行公司，並發表第一台韓氏折疊式自行車，重量約為10公斤，折疊僅需15秒。1984年，為了大量生產，大行來台設廠，為進軍全球市場定下基礎。

想看更多韓德瑋、大行自行車的照片，立即到中央社影像空間。1140406

折疊式自行車收起後可以節省空間。中央社記者劉偉勳攝 72年4月6日
折疊式自行車收起後可以節省空間。中央社記者劉偉勳攝 72年4月6日
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