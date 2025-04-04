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開箱老照片》台灣網球開路先鋒張晴玲

2025/4/4 07:00
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張晴玲是台灣首位女子職業網球選手，也是最早出戰國際級賽事的球員。中央社記者馮國鏘攝 59年4月4日
張晴玲是台灣首位女子職業網球選手，也是最早出戰國際級賽事的球員。中央社記者馮國鏘攝 59年4月4日
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（中央社網站）1970年（民國59年）4月4日：旅日女子網球名將張晴玲，在台北網球俱樂部球場與國內女子網球選手舉行公開表演賽。

張晴玲出身網球世家，父親張耀東為台中「張婦產科」院長，曾代表台中市參加省運男子網球賽。

民國54年，她赴日本早稻田大學深造，屢次奪得日本地區與全國賽事冠軍。民國59年，台灣正式加入國際網球總會（ITF），為國內選手開啟參加世界網球重要賽事的大門。然而，這項國際資格的價值，還需台灣選手的實力來印證，同年，張晴玲隨即在溫布頓網球錦標賽亮相，打破台灣近30年未曾參與國際賽事的局面。

之後又相繼征戰法網、美網等大滿貫賽事，張晴玲的征途為台灣網球打開全新篇章。

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張晴玲的選手生涯在民國62年邁入新階段，加入維珍妮香菸（Virginia Slims）贊助的職業巡迴賽，成為台灣女子職業網球先驅。同年，女子網球協會（WTA）成立，創辦人比莉．金恩（Billie Jean King）邀請她參與籌備，共同推動女子職業網球發展，為全球女網選手開創新局。

想看更多張晴玲的照片，立即到中央社影像空間。1140404

網球名將張晴玲與美國史華克姊妹在台舉行網球表演賽，3位都是維珍妮香菸（Virginia Slims）贊助的職業網球選手。中央社記者劉偉勳攝　63年10月24日
網球名將張晴玲與美國史華克姊妹在台舉行網球表演賽，3位都是維珍妮香菸（Virginia Slims）贊助的職業網球選手。中央社記者劉偉勳攝　63年10月24日
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